Овечкин запросил у «Вашингтона» зарплату в $12,5 млн за сезон

Канадский спортивный телеканал TSN сообщил, что Александр Овечкин запросил зарплату в $12,5 млн за сезон.

Переговоры с «Вашингтон Кэпиталз» он вел перед пандемией. Сезон этого года в команде будет последним для россиянина.

В конце 2021-го истекает срок его 13-летнего контракта с клубом. Сейчас идут переговоры по новому договору сторон.

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