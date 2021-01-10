Статус новогодней столицы перешел к Нижнему Новгороду

Нижний Новгород стал «Новогодней столицей России – 2022», передает телеканал «Известия».

Официальная церемония передачи титула прошла в Калуге, которая носила статус в этом году. Нижегородской делегации передали символ праздника — Снежинку.

Новогодние мероприятия стартуют в городе уже в декабре. Этот год для Нижнего Новгорода будет особенным. Город празднует 800-летие со дня основания.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.