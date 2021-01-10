В США арестовали штурмовавшего Капитолий «викинга»

Один из участников штурма Капитолия предстал перед судом. Обвинения предъявили жителю Аризоны Джейкобу Чансли. Мужчина приобрел известность благодаря своему внешнему виду. На захват конгресса Чансли отправился в костюме викинга — в меховой шапке с рогами и с копьем, передает телеканал «Известия».

Ему инкриминируют насильственное вторжение в Капитолий и нарушение общественного порядка. Молодой человек находится под арестом.

Под стражу также заключили 36-летнего жителя Флориды. Адам Джонсон в день протестов в Вашингтоне сфотографировался с кафедрой, за которой выступает спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

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