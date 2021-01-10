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Журнал Time назвал Украину источником распространения экстремизма

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Американский журнал Time назвал Украину источником распространения экстремизма, передает телеканал «Известия».

В поле зрения журналистов попал запрещенный в России батальон «Азов». Радикалы распространяют идеологию через Facebook.

Соцсеть заявила о блокировке 250 групп, связанных с батальоном. Экстремисты, правда, открывают новые страницы в интернете.

Тему нацизма на Украине не раз обсуждали в конгрессе США. Официальный Киев всячески поддерживает радикалов.

Офис батальона «Азов» находится в центре столицы. Здание выделено националистам министерством обороны Украины.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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