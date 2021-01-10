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Пожар в жилом доме на юго-востоке Москвы потушен

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Пожар на юго-востоке Москвы потушили, спасены семь человек, рассказали 9 января в столичном управлении МЧС.

Уточняется, что возгорание произошло в электрощитовой на первом этаже жилого здания на площади 10 кв. м.

«В ходе ликвидации возгорания с верхних этажей спасено семь человек. Принятыми мерами в 23:23 открытое горение было сбито. В 23:35 возгорание ликвидировано», — сказано в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

По данным РЕН ТВ, спасатели вынесли из здания мужчину на носилках, однако он не был пострадавшим, а просто не может самостоятельно передвигаться.

Сообщение о возгорании в подъезде дома номер 15 на 6-й Кожуховской улице поступило в 22:49 субботы.

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