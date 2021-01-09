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Репортер The New York Times привился российской вакциной «Спутник V»

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Сотрудник российского отделения американской газеты The New York Times Эндрю Краммер в своей колонке сообщил о вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V».

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По его словам, прививка была сделана в начале января в московской поликлинике № 5. Журналист заполнил анкету с вопросами о хронических заболеваниях, заболеваниях крови или сердечных недугах и показал пресс-карту.

Врач до прививки задал несколько вопросов об аллергии. После вакцинации Краммер подождал полчаса в коридоре, чтобы исключить резкой аллергической реакции, которая так и не наступила.

По его словам, отрицательные отзывы о препарате связаны со скоростью ее создания, но не касались ее свойств, поэтому он смело «отбросил все опасения».

Он отметил, что конструкция российского препарата аналогична той, которую используют Оксфордский университет и AstraZeneca.

По словам Краммера, он избежал побочных эффектов вакцины, таких как сильная головная боль и повышение температуры.

Препарат «Спутник V» разработан в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Его итоговая эффективность составила 91,4%, а профилактическая эффективность против тяжелых случаев достигла 100%.

Препаратом заинтересовались многие страны, поставки уже начались в Аргентину и Сербию.

19 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что негативное отношение Запада к России и к российской вакцине связано с угрозой конкуренции для крупнейших зарубежных производителей. Он подчеркнул, что некоторые государства и их фармацевтические компании прибегают к разным «нелицеприятным методам», чтобы воспрепятствовать «вхождению вакцины» РФ в разные страны.

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