Снегопады в Испании продолжаются

В столице Испании с пятницы не прекращается сильный снегопад. Высота снежного покрова в городе уже превышает 30 см, а в горах уровень снега достиг отметки в 50 см. Температура снизилась из-за шторма «Филомена». На севере Испании зафиксировали мороз –35 градусов. По меньшей мере три человека погибли из-за сильнейшей за последние 50 лет бури в Испании, сообщает телеканал «Известия». Два человека стали жертвами стихии в Андалусии и еще один в Мадриде. Около 300 рейсов отменены в столичном аэропорту Испании. Сотрудники воздушной гавани расчищают взлётно-посадочные полосы. Самолёты направляют на посадку в другие города. Остановлено железнодорожное сообщение между Мадридом и городами юго-востока страны. Также зафиксированы сбои и в работе метро. На дорогах заторы: зафиксированы перекрытия на 400 участках шоссе. Сотни водителей оказались заблокированы на дорогах, многие не смогли двигаться дальше по обледенелой дороге. К уборке городов и трасс привлекли отряды военных. Похолодание в Испании продлится до воскресенья.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.