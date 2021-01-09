Джонсон заявил о максимальной загрузке больниц

Британские больницы заполнены пациентами с COVID-19, передает телеканал «Известия». О проблеме рассказал премьер-министр Борис Джонсон. Он заявил, что уровень заболеваемости растет с тревожной скоростью. В это же время мэр Лондона объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе. Садик Хан заявил, что ситуация критическая, поскольку распространение вируса вышло из-под контроля. Медики надеются, что третий локдаун сдержит новую волну заболеваемости. Власти Британии делают упор на масштабную вакцинацию .

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.