Акции Twitter подешевели после блокировки Трампа

Акции Twitter упали почти на 4% после блокировки аккаунта Дональда Трампа. После введения ограничений стоимость снизилась до $49,54. Это на 3,77% ниже уровня закрытия торгов накануне. Торговая сессия завершилась спустя полтора часа после блокировки. Ранее Twitter начал блокировать аккаунты сторонников Трампа, сообщает телеканал «Известия».

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