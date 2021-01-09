Дом с граффити Бэнкси подорожал

Цена дома, разрисованного Бэнкси, взлетела до 5 млн фунтов стерлингов, передает телеканал «Известия». Изначально хозяйка просила за жилище 300 тыс фунтов стерлингов. После того, как знаменитый мастер оставил на доме изображение, женщина сняла его с продажи. Граффити «Апчхи!» изображают старушку, чихающую с такой силой, что разлетаются её сумка, палка и вставная челюсть. Теперь у дома в Бристоле постоянно толпятся фотографы.

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