Скончался народный художник СССР Валентин Сидоров

Народный художник СССР, профессор Московского государственного академического художественного института (МГАХИ) имени Сурикова Валентин Сидоров скончался на 93-м году жизни. Об этом говорится 9 января в сообщении вуза на странице в Facebook.

Живописец, выпускник и профессор института умер после тяжелой болезни.

«Царствие небесное и вечная память!» — говорится на странице МГАХИ имени Сурикова.

Сидоров родился 5 мая 1928 года в дер. Сорокопенино Тверской губернии. В 1948 году поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Академии художеств СССР. Через четыре года перевелся в МГАХИ имени Сурикова Академии художеств СССР. В 1987–2009 годах руководил Союзом художников России. С 2009 года был почетным председателем организации.

Сидоров — мастер пейзажей и жанровых произведений. Полотна его кисти находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Тверской областной картинной галерее и частных коллекциях.

Известны его картины «Плывут над землей облака», «Потянулись птицы к югу», «Ненастный день. Коровино» и многие другие.

Среди государственных наград художника — ордена Почета, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, Франциска Скорины.