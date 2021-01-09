Популярность Лувра падает

Посещаемость Лувра за год сократилась на 72%, передает телеканал «Известия». Музей пострадал во время пандемии из-за ограничений. На экспонаты пришли посмотреть 2,7 млн человек. В 2019 году этот показатель равнялся 9,6 млн.

В музее сообщили об уменьшении потока иностранных туристов. Лувр готовится к открытию отреставрированных залов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.