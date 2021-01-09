Пожар на складе в Санкт-Петербурге локализован

Пожарные локализовали горение в частично заброшенном, частично складском помещении в Василеостровском районе Санкт-Петербурга на площади 80 кв. м. Об этом в субботу, 9 января, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В 13:07 локализация пожара. В 13:11 ликвидация открытого горения, отказ дополнительному номеру 1-бис. Сведения о пострадавших не поступали», ― говорится в сообщении.

О пожаре стало известно ранее в этот день. К ликвидации возгорания были привлечены 27 пожарных и шесть единиц техники. Отмечалось, что при заправке модульной котельной разлилось и загорелось дизельное топливо.

6 января СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах писали, что при пожаре в жилом доме в Выборгском районе в Санкт-Петербурге погибли девушка и пожилой мужчина. В одноэтажном доме горели обстановка и кровля на площади 120 кв. м. К тушению огня привлекли 14 спасателей и три единицы техники.