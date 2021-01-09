На складе в Санкт-Петербурге загорелось дизтопливо

В частично заброшенном, частично складском здании в Василеостровском районе Санкт-Петербурга начался пожар на площади в 80 кв. м. Об этом в субботу, 9 января, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.

К ликвидации возгорания были привлечены 27 пожарных и шесть единиц техники. Отмечается, что сведения о пострадавших не поступали.

Как передает телеканал РЕН ТВ, при заправке модульной котельной разлилось и загорелось дизельное топливо.

Ранее, 6 января, СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах писали, что при пожаре в жилом доме в Выборгском районе в Санкт-Петербурге погибли девушка и пожилой мужчина.

В одноэтажном доме горели обстановка и кровля на площади 120 кв. м. К тушению огня привлекли 14 спасателей и три единицы техники.