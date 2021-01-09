В Индии 10 детей погибли при пожаре в больнице

10 младенцев погибли при пожаре в больнице города Бхандара в центральной части Индии. Огонь возник в отделении неонатологии. Дым из палаты заметила медсестра, началась эвакуация. Семерых малышей удалось спасти. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание, телеканал «Известия».

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