Диетолог назвала усугубляющие течение коронавируса продукты

Гражданам, находящимся на карантине из-за COVID-19, стоит минимизировать потребление соли и сахара, а также насыщенных и транс-изомеров жирных кислот. Тогда, по словам врача-терапевта и диетолога Екатерины Бурляевой, их организм сможет лучше противостоять инфекции.

По ее словам, соответствующие рекомендации о диете при коронавирусе составили в Роспотребнадзоре совместно со специалистами ФИЦ питания и биотехнологии. Так, согласно им, при COVID-19 людям не стоит в больших количествах есть не только сахаристые и мучные кондитерские изделия, но и хлебобулочные изделия из пшеницы, пишет в субботу, 9 января, «Российская газета».

Кроме того, в список попали сладкие газированные напитки и сокосодержащие напитки, чипсы, фастфуд, майонез и сыр с массовой долей жира более 30%. По словам врача, эксперты также рекомендовали ограничить потребление мяса с высоким содержанием жиров и колбасных изделий, в том числе сосисок и деликатесной продукции.

Также Бурляева согласилась с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об ограничении употребления алкоголя в период заболевания. По ее словам, такие напитки стоит меньше пить как для снижения риска заболевания COVID-19, так и для уменьшения вероятности возникновения других опасных болезней.

В конце декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова предостерегла от употребления алкоголя тех, кто принимает лекарства от коронавируса.

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