Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Создатель бренда Natura Siberica не собирался передавать наследство детям
Происшествия
СК ужесточил статью уголовного дела о сходе лавины в Норильске
Происшествия
Поисковые работы на месте схода лавины в Норильске завершены
Мир
ЦИК Киргизии допустил проведение второго тура выборов президента
Мир
Трамп «потерял рассудок» после блокировки его аккаунта в Twitter
Общество
Найдено тело пропавшего при сходе лавины в Норильске мужчины
Происшествия
Врачи уточнили состояние пострадавшего при сходе лавины в Норильске подростка
Мир
В США опровергли заявления о новом штамме коронавируса
Мир
Саперы из РФ за сутки обезвредили 780 взрывоопасных предметов в Карабахе

Правительство РФ установило размер прожиточного минимума на 2021 год

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Размер прожиточного минимума в России на 2021 год составит 11 653 рубля. Об этом в субботу, 9 января, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Как уточняется, соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Забросить корзину: кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум
Это застрахует граждан от уменьшения соцвыплат

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам на 2021 год», — отметили в сообщении на официальном сайте ведомства.

Так, прожиточный минимум на душу населения будет равен 11 653 рублям. Для трудоспособного населения он будет составлять 12 792 рубля, для детей — 11 303 рубля, а для пенсионеров — 10 022 рубля.

В кабмине подчеркнули, что с 2021 года размер прожиточного минимума утверждается сразу на год, а не на квартал. Ранее сумма рассчитывалась на основе стоимости продуктов, которые были включены в потребительскую корзину, теперь же она зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.

С нового года был увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Его размер составил 12 792 рубля.

23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что МРОТ необходимо по мере возможности повышать.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что МРОТ впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2021 году. Она отмечала, что это затронет 3,9 млн россиян.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020