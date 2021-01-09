Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Происшествия
Под лавину в Норильске попала семья известного бизнесмена
Интернет
Трамп раскритиковал блокировку своего аккаунта в Twitter
Мир
Пелоси дала указание комитету палаты представителей приготовиться к началу импичмента
Политика
Пушков спрогнозировал новую доктрину внешней политики США
Общество
Вильфанд рассказал о надвигающемся на ряд регионов арктическом воздухе
Интернет
Аккаунт Трампа в Twitter заблокировали на постоянной основе
Мир
Стали известны подробности о задержанной в США русскоговорящей женщине
Мир
Байден заявил о неспособности Трампа исполнять обязанности президента
Мир
Байден намерен потратить «триллионы» на поддержку экономики США

Врач рассказал о новом способе укрепления иммунитета

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Закаливание горла препятствует проникновению бактерий и вирусов, в том числе COVID-19, рассказал в интервью врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По чесноку: можно ли укрепить иммунитет конкретным продуктом
И как питаться с пользой для здоровья в нынешней непростой эпидемиологической ситуации

Он уточнил, что инфекцию задерживает так называемое лимфоэпителиальное кольцо Пирогова-Вальдейера, состоящее из гланд, аденоидов, язычной миндалины и трубных валиков.

По его словам, если иммунитет этих тканей хороший, то инфекция будет быстро уничтожена. Для их закаливания можно рассасывать замороженные соки цитрусовых.

«Заливаем сок в формочки и ставим их в морозилку. Там сок замерзает, после чего мы достаем время от времени эти небольшие льдинки и рассасываем. В цитрусе много витамина С, он укрепляет слизистую оболочку, а льдом мы тренируем заднюю стенку глотки, нашу лимфоидную ткань», — цитирует его радио Sputnik 9 января.

При этом врач отметил, что важно не переусердствовать с процедурой, потому что в закаливании важны регулярные повторения, а не количество льда.

Закаливающее воздействие на носоглотку также оказывают зимние прогулки, добавил Зайцев.

Противопоказанием для всех этих закаливающих процедур могут быть воспаления или инфекции дыхательных путей, беременность. Они также не разрешены тем, кто страдает атрофией задней стенки глотки, при которой слизистая очень иссушена.

11 декабря врач-терапевт Александр Барвинский рассказал, что главными противопоказаниями к закаливанию являются предынфарктные и околоинфарктные состояния.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020