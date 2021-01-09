Врач рассказал о новом способе укрепления иммунитета

Закаливание горла препятствует проникновению бактерий и вирусов, в том числе COVID-19, рассказал в интервью врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Он уточнил, что инфекцию задерживает так называемое лимфоэпителиальное кольцо Пирогова-Вальдейера, состоящее из гланд, аденоидов, язычной миндалины и трубных валиков.

По его словам, если иммунитет этих тканей хороший, то инфекция будет быстро уничтожена. Для их закаливания можно рассасывать замороженные соки цитрусовых.

«Заливаем сок в формочки и ставим их в морозилку. Там сок замерзает, после чего мы достаем время от времени эти небольшие льдинки и рассасываем. В цитрусе много витамина С, он укрепляет слизистую оболочку, а льдом мы тренируем заднюю стенку глотки, нашу лимфоидную ткань», — цитирует его радио Sputnik 9 января.

При этом врач отметил, что важно не переусердствовать с процедурой, потому что в закаливании важны регулярные повторения, а не количество льда.

Закаливающее воздействие на носоглотку также оказывают зимние прогулки, добавил Зайцев.

Противопоказанием для всех этих закаливающих процедур могут быть воспаления или инфекции дыхательных путей, беременность. Они также не разрешены тем, кто страдает атрофией задней стенки глотки, при которой слизистая очень иссушена.

11 декабря врач-терапевт Александр Барвинский рассказал, что главными противопоказаниями к закаливанию являются предынфарктные и околоинфарктные состояния.