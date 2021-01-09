«Реал» не вылетел на матч чемпионата Испании из-за обледенелой полосы

Футбольный клуб «Реал Мадрид» не смог вылететь на матч с командой «Осасуна» на чемпионате Испании из-за погоды.

Встреча команд должна состояться в Памплоне в субботу, 9 января в 23.00 (по мск). Однако в Мадриде начался сильный снегопад, из-за которого обледенела взлетно-посадочная полоса. Команда полтора часа провела в самолете, но вылет так и не состоялся, пишет «Спорт-Экспресс».

При этом лига отказалась переносить игру. Отмечается, что в Памплоне также идет снегопад, а футболисты «Осасуны» уже приготовились к очистке поля перед игрой.

29 декабря футбольные клубы «Барселона» и «Эйбар» сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Испании. Матч прошел на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершился со счетом 1:1.