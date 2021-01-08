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Расследовавший убийство Владислава Листьева следователь умер от COVID-19

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Умер бывший глава следственно-оперативной группы Генпрокуратуры России Петр Трибой, который расследовал убийство тележурналиста Владислава Листьева. Об этом написал на своей странице в Twitter депутат Госдумы Александр Хинштейн в пятницу, 8 января.

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«Печальная весть. Скончался мой друг Петр Трибой, некогда один из самых принципиальных следователей Генпрокуратуры, расследовавший многие громкие дела, в т.ч. убийство В. Листьева. Человек удивительной чистоты. Вечная память!» — отметил депутат.

Хинштейн уточнил, что причиной смерти стало воспаление легких, вызванное коронавирусом. По его словам, скорее всего, похороны пройдут на следующей неделе.

Экс-следователь умер 7 января поздно вечером в больнице.

Листьева убили вечером 1 марта 1995 года двое неизвестных в подъезде собственного дома. Преступление до сих пор не раскрыто. Однако в марте 2020 года Трибой в фильме «25 лет спустя: кто убил главную звезду нового русского ТВ» заявил, что заказчик убийства Листьева установлен. При этом он не уточнил имена и исполнителей преступления.

Трибой занимался расследованием происшествия в 1997–2000 годах. Он был третьим следователем, который возглавил следственную группу по делу об убийстве журналиста. Как и другим, ему угрожали и даже подожгли дверь квартиры.

В следствии Трибой работал с 1980 года. С 1989 по 1991 год был следователем, старшим следователем по особо важным делам Главного следственного управления МВД СССР, с 1991 по 1995 год — Следственного комитета МВД России. С 1995 по 2000 год работал следователем по особо важным делам Генпрокуратуры России. В 2001 году он ушел из ведомства в адвокаты.

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