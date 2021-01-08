Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Трамп отказался от присутствия на инаугурации Байдена
Спорт
Российская лыжница Непряева победила в масс-старте на «Тур де Ски»
Мир
Новые штаммы коронавируса обнаружили у восьми человек в Греции
Мир
Мэр Лондона объявил ЧС из-за ситуации с COVID-19
Общество
Москва повысит температуру в системе отопления из-за предстоящих морозов
Спорт
Большунов выиграл пятую подряд гонку на «Тур де Ски» в Италии
Мир
В ЕС запланировали онлайн-саммит по противодействию COVID-19 на 21 января
Экономика
Цена нефти Brent превысила $55 за баррель впервые с февраля 2020 года
Мир
Минздрав Украины подтвердил получение заявки на регистрацию «Спутника V»

В Енисее поднялся уровень воды

0
Выделить главное
вкл
выкл

На севере Красноярского края резко поднялась вода в Енисее, передает телеканал «Известия». Причина — ледостав, пик которого пришелся на 7 января. Жители нескольких районов жаловались на подтопления участков. Жертвами ледяной стихии стали паром и теплоход, их буквально раздавило. Как сообщают в МЧС, ситуация в данный момент стабилизировалась. В населенных пунктах укрепляют береговую линию.


Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020