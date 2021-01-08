В Енисее поднялся уровень воды

На севере Красноярского края резко поднялась вода в Енисее, передает телеканал «Известия». Причина — ледостав, пик которого пришелся на 7 января. Жители нескольких районов жаловались на подтопления участков. Жертвами ледяной стихии стали паром и теплоход, их буквально раздавило. Как сообщают в МЧС, ситуация в данный момент стабилизировалась. В населенных пунктах укрепляют береговую линию.



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