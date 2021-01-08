Россияне назвали самые перспективные профессии

Россияне назвали перспективные профессии в 2021 году, сообщает телеканал «Известия». Исследование провел сервис поиска работы. В опросе приняли участие 3,5 тыс. респондентов. Более 13% респондентов считают, что будущее за IT-специалистами, 8% опрошенных назвали профессию врача самой актуальной, 4% россиян считают перспективной должность депутата.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.