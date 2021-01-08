SpaceX запустила на орбиту ракету Falcon 9. Ступень носителя использовали в четвертый раз, она вернулась на Землю через восемь минут после старта, передает телеканал «Известия». На борту ракеты — турецкий спутник связи Turksat 5A. Аппарат охватит вещанием Турцию, страны Европы, север Африки и Ближний Восток. Он обеспечит высокую скорость интернета.

В этом году Spacex отправит в космос еще один похожий спутник.

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