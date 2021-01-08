Снегопады в Мадриде

Сильнейший снегопад прошёл по северу и центру Испании. Температура снизилась из-за шторма «Филомена».В Мадриде выпало около 10 см осадков. В горах Андалусии уровень снега достиг отметки в 50 см. На дорогах заторы: зафиксированы перекрытия на 200 участках шоссе, передает телеканал «Известия». Из-за циклона отменено порядка 30 рейсов. К уборке городов и трасс привлекли отряды военных. Похолодание в Испании продлится до воскресенья.

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