Минфин объяснил порядок уплаты налогов по банковским вкладам

Министерство финансов России объяснило порядок уплаты налога на доход по банковским вкладам свыше 1 млн рублей, соответствующий документ опубликован на сайте Федеральной налоговой службы.

Отмечается, что налогом будут облагаться не сами банковские вклады, а проценты по ним.

«Доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены», — сказано документе.

При этом в тех случаях, когда проценты зачисляются банком в счет пополнения того же вклада, доход в виде таких процентов учитывается при обложении НДФЛ в том налоговом периоде, в котором состоялось их зачисление.

Налог на доходы с процентов граждан по банковским вкладам, размер которых превышает 1 млн рублей, начал действовать 1 января. Также с начала года отменяется плоская шкала налогов на доходы физических лиц, вводится ставка в 15% для граждан с доходами от 5 млн рублей в год.

Власти оценили эффект от этих мер примерно в 160 млрд руб. Средства от роста НДФЛ (60 млрд рублей) поступят в бюджет уже в 2021 году, а платежи по начисленным за год налогам с доходов по банковским вкладам начнут поступать в казну только в 2022-м.