Россияне назвали самый безопасный вид транспорта для дальних поездок

Сервис для поездок и путешествий Туту.ру провел опрос среди россиян, в котором им предлагалось выбрать самый безопасный вид транспорта для поездок на дальние расстояния.

В опросе приняли участие более 1 тыс. респондентов. В результате почти половина (47%) считает самым безопасным вариантом путешествие на поезде. На втором месте — самолет (35%).

Самым безопасным для путешествий на дальние расстояния 6% опрошенных назвали собственный автомобиль, еще 2% респондентов назвали автобус, по 1% участников исследования отдали голоса водному транспорту и такси.

При этом 8% респондентов признались, что им страшно путешествовать на любом виде транспорта, пишет RT в пятницу, 8 января.

Ранее эксперт перечислил способы, благодаря которым можно снизить вероятность заражения коронавирусной инфекцией в общественном транспорте. Так, в первую очередь необходимо взять за привычку однократную обработку рук санитайзерами перед входом и на выходе из метро или другого транспорта.