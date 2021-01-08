Трамп обратился к гражданам США

Трамп выпустил обращение к американским гражданам. Президент отметил, что шокирован событиями в Вашингтоне. Политик заявил, что сейчас он

работает над передачей власти, передает телеканал «Известия».

— Новая администрация вступит в должность 20 января. Теперь я сосредоточен на обеспечении упорядоченного и плавного перехода власти. Этот момент требует исцеления и примирения, — заявил глава государства.

Трамп добавил, что те, кто нарушил закон в ходе протестов, заплатят. Президент подчеркнул, что участники погромов не представляют интересы граждан США.

Хозяин Овального кабинета также отметил, что понимает разочарование своих сторонников из-за его неудачных попыток оспорить итоги выборов.

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