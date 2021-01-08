Главный тренер «Куньлуня» прокомментировал разгром от «Сибири»

Главный тренер пекинского клуба «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалев назвал причины разгрома команды от «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Состоявшаяся в четверг, 7 января, встреча завершилась победой российской команды со счетом 6:1.

По словам Ковалева, хоккеисты пекинского клуба старались, но успеха в матче добиться не сумели.

«Это был один из тех дней, когда у тебя не получается ничего, а у соперника многое залетает. Когда наши ребята выполняют установку, сразу появляются острые моменты. Сегодня выходили на игру с хорошим настроением, движением, но многое попросту не получалось», — говорится в комментарии главного тренера на сайте КХЛ.

Как пишет «Спорт-Экспресс», новосибирская команда занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, а китайский клуб идет предпоследним.