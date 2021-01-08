Политолог оценил борьбу Трампа за честные выборы

Чилийский политолог Франсиско Колоане уверен, что президент США Дональд Трамп не убивает демократию, а борется за правду, пытаясь сделать выборы честными, передает телеканал «Известия».

— Каждое заявление о подтасовках — это уже удар. Серьезный удар, когда это на таком уровне. Когда президент — в нашем случае Трамп — заявляет о нарушениях, суд должен начинать расследование. Но сейчас суд обошелся без этого, он просто проигнорировал все те тысячи сторонников Трампа, которые, как и он, считают, что нарушения были. Так что, когда пишут в СМИ, что это Трамп убивает демократию, это неправда. Он защищает голоса тех, кто за него проголосовал... Он пытается сделать выборы честными, достоверными, прозрачными! Для этого нужны эти суды!.. Даже если там был один единственный случай вбросов, его надо расследовать. И то, что это не так, и то, что в СМИ это оценивают ровно наоборот, это ужасно. Так что демократия, концепт демократии не умрет. И люди, которые так говорят, просто подменяют одно понятие другим, — отметил Колоане.

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