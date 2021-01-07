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В Москве школьница покончила с собой

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На севере Москвы нашли тело 15-летней девочки под окнами жилого дома. Согласно предварительным данным, она покончила с собой, сообщает РЕН ТВ.

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Тело школьницы было обнаружено в Северном административном округе Москвы.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В августе 2019 года в Ульяновской области были найдены тела двух пенсионеров, их дочери и двоих малолетних детей в частном доме в селе Патрикеево, еще один труп подростка — в 500 м от него.

Следствие отмечало, что подросток мог убить всю семью, после чего свел счеты с жизнью.

В ведомстве сообщали, что в предсмертной записке подростка говорилось, что он собирается покончить с собой и переживает, что родственники будут его оплакивать.

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