Автобус врезался в дом в подмосковном Ногинске

Автобус врезался в частный дом в подмосковном Ногинске, в результате пострадал один человек. Об этом заявили «РИА Новости» в пресс-службе областного ГУ МВД России в четверг, 7 января.

Отмечается, что примерно в 16:30 мск частный автобус съехал с дороги и врезался в дом.

«Пассажиров в автобусе не было, пострадал лишь водитель», — сказал собеседник агентства.

По его словам, причины ДТП устанавливаются.

Ранее, 2 января, водитель за рулем автомобиля каршеринга врезался в мачту освещения и скрылся с места аварии на востоке Москвы. В пресс-службе столичной ГИБДД подтвердили факт происшествия. Пострадавших не было.