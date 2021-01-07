Школьники в Свердловской области вернутся на очное обучение 11 января

В Свердловской области школьники с 11 января вернутся на очное обучение. Об этом написал на своей странице в Instagram глава региона Евгений Куйвашев.

По его словам, на сегодняшний день ситуация с распространением коронавируса в регионе стабильна. Фиксируется небольшое снижение случаев заболевания. Система здравоохранения работает «устойчиво, без серьезных сбоев». Количество свободных коек в инфекционных стационарах выросло до 3,5 тыс.

«Всё это дает нам возможность с 11 января вернуть в школы учеников всех классов — от первых до 11-х», — отметил губернатор.

Куйвашев добавил, что на дистанционном обучении останутся учащиеся средних специальных учебных заведений. Решение по ним примут дополнительно.

Он отметил, что в первые рабочие дни в регионе ждут поступления новой партии вакцины от COVID-19. Прививаться вместе с медиками будут и педагоги. Это позволит сделать учебный процесс безопаснее.

Чиновник напомнил, что все школы должны быть обеспечены всеми средствами защиты от вируса: антисептиками, рециркуляторами, бесконтактными термометрами. Также будет введено особое расписание уроков, которое позволит развести потоки учеников. Главам муниципалитетов он поручил до конца каникул лично убедиться в том, что все меры безопасности в учебных заведениях приняты.

По данным оперштаба на 7 января, всего в Свердловской области зарегистрировано 61,3 тыс. случаев COVID-19, 1631 пациент скончался, 53,7 тыс. пациентов выздоровели.

Масштабная вакцинация от этой инфекции началась в России 15 декабря, в Москве — 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

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