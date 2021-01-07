Вирусолог назвал подходящее время вакцинации для переболевших COVID-19

Россиянам, которые переболели коронавирусом, следует вакцинироваться от COVID-19, когда количество антител снизится до показателей «серой зоны». Об этом заявил порталу Ura.ru ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов в четверг, 7 января.

По его словам, в тестах на антитела к коронавирусу имеется шкала, которая показывает уровень иммунитета.

«Когда количество антител будет близко к серой зоне, тогда самое подходящее время для вакцинации. Тогда переболевание послужит бустом, такой платформой, после которой прививка даст даже лучшие результаты», — сказал ученый.

Чепурнов рекомендовал проверять уровень антител в организме раз в полтора месяца. Если высокий иммунитет к этой инфекции сохраняется, лучше воздержаться от прививки против COVID-19, потому что она может оказаться бесполезной.

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов сообщил, что перенесший коронавирус человек защищен не меньше, чем сделавший прививку.

«Измерять иммунитет одним лишь титром антител не стоит: ведь есть еще и клеточный иммунитет, и клетки иммунной памяти, и далеко не всегда их наличие коррелирует с титром антител», — сказал он.

По словам Нетесова, окончательный ответ на это дадут «только время и наблюдения за вакцинированными и достоверно переболевшими».

В конце декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что иммунитет перенесших этот вирус сохраняется в течение полугода, а вакцина должна давать защиту на такой же или больший период.

25 декабря вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал, что после вакцинации от COVID-19 титр антител будет выше, чем у тех, кто приобрел иммунитет после болезни. По его словам, об этом свидетельствуют данные разработчиков первой в России и в мире вакцины «Спутник V».

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