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В результате пожара в квартире на западе Москвы погибли 4 человека

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В жилом доме на западе Москвы произошел пожар, погибли четыре человека. Об этом в четверг, 7 января, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на столичное управление МЧС.

Площадь возгорания в доме по Беловежской улице составила 3 квадратных метра. Загорелась квартира на 7-м этаже.

Пять человек удалось эвакуировать из здания. К настоящему моменту пламя удалось ликвидировать.

Накануне в Москве два человека погибли в результате пожара в автосервисе на востоке города. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 15:56 мск. В 18:05 пожар потушили на площади 120 кв. м.

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