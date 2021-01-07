В ВОЗ заявили об отсутствии влияния новых штаммов коронавируса на тяжесть заболевания

Специалисты Всемирной Организации Здравоохранения считают, что новые штаммы вируса, обнаруженные в Британии и ЮАР не влияют на тяжесть заболевания, передает телеканал «Известия». Обе мутации лишь повышают скорость передачи коронавируса. Для лечения врачи используют уже имеющиеся и эффективные препараты и вакцины. ВОЗ продолжает сотрудничать с учёными Британии и ЮАР. Исследователи изучают штаммы и передают данные во Всемирную Организацию Здравоохранения, в частности, Британия это делает практически в режиме реального времени.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.