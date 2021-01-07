Портал «Узнай Москву» запустил рождественский онлайн-квест

На портале «Узнай Москву» открылся рождественский онлайн-квест, посвященный архитектуре храмов столицы. Об этом в четверг, 7 января, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В преддверии Рождества Христова портал «Узнай Москву» приглашает пройти онлайн-квест, посвященный храмовой архитектуре столицы. Участников ждут 10 вопросов», — пишет пресс-служба мэрии.

В квест войдут вопросы об истории старинного храма Иоанна Воина на Большой Якиманке, архитектурных особенностях храма святителя Спиридона Тримифунтского, событий, которые произошли в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве после Октябрьской революции, и других фактов о московских церквях.

«Столичные храмы во все времена являлись украшением города, история многих из них хранит немало тайн. Портал «Узнай Москву» подготовил квест, пройдя который пользователи узнают больше о памятниках церковной архитектуры. Цифровые возможности портала «Узнай Москву» позволяют пользователям находить интересные сведения и расширять свой кругозор не выходя из дома», — сказал куратор IТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий города Москвы Сергей Шакрыл.

5 января стало известно, что вход на ночную патриаршую службу в храме Христа Спасителя будет ограничен из-за распространения коронавируса. Так, пройти в храм можно будет только по приглашениям.

При этом по телевидению будет вестись прямая трансляция патриаршего богослужения в рождественскую ночь.