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Зимний фестиваль у главного храма ВС РФ посетили 150 тыс. человек

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За период новогодних праздников более 150 тыс. человек посетили зимний фестиваль на соборной площади главного храма Вооруженных сил РФ. Об этом в четверг, 7 января, пишет пресс-служба Минобороны России.

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Зимний фестиваль 26 декабря торжественно открыл глава министерства Сергей Шойгу. Он также зажег огни на главной елке Вооруженных сил РФ.

В рамках фестиваля работает крупнейшая новогодняя площадка в Подмосковье, в которую входит несколько зон для отдыха: тюбинговый спуск, длиной более 50 м, ледовый каток площадью 3 тыс. кв. м.

Кроме того, гости фестиваля могут поиграть с хаски и прокатиться на упряжке.

7 января в главном храме вооруженных сил впервые прошло рождественское богослужение. Торжественную литургию в центральном приделе верхнего храма провел викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, архиепископ Каширский Феогност. В богослужении по случаю Рождества Христова в главном храме Вооруженных сил России приняли участие военнослужащие и члены их семей, руководство Министерства обороны Российской Федерации, а также гражданский персонал вооруженных сил и прихожане главного храма ВС РФ.

К Рождеству в храме выставили образ «Спаса Нерукотворного».

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