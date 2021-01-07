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Британский посол опасается, что Россия и Китай выйдут из пандемии победителями

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Посол Великобритании в США Карен Пирс заявила, что Москва и Пекин не должны выйти победителями из пандемии коронавирусной инфекции. Об этом она рассказала в интервью Bloomberg.

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По мнению посла, Великобритании необходимо объединиться с США, чтобы противостоять стратегическим вызовам со стороны Китая и России после пандемии.

Пирс подчеркнула, что существует риск того, что Китай может стать трендсеттером для будущих технологических разработок в таких областях, как искусственный интеллект, как это было с распространением ядерных технологий в 1950-х гг.

«Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить, что китайские стандарты установились в таких областях, как искусственный интеллект и кибернетика», — отметила Пирс.

Также дипломат добавила, что развитие Китая «слишком авторитарно», а новые технологии должны приносить выгоду «открытым рынкам».

Ранее глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Запад не смог показать лидерство в борьбе с коронавирусной инфекцией, так как Россия первой создала вакцину от COVID-19.

Кроме того, с самого начала наиболее пострадавшие страны ощутили на себе отсутствие реальной солидарности внутри западных структур.

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