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Праздничная ночь: православные христиане встретили Рождество

Торжественные службы прошли по всей стране
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
В ночь на 7 января православные христиане отмечают один из главных праздников — Рождество Христово. В этом году пандемия внесла коррективы в привычный ход богослужений. О том, как проходили праздничные службы — в галерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области. Это самый древний из сохранившихся храмов, построенных после монгольского нашествия
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Пожилым людям рекомендовали не посещать храмы, а следить за богослужением через прямые трансляции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Главная рождественская служба по традиции была проведена Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в храме Христа Спасителя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
На ночную службу в главный храм страны прихожане могли пройти только по приглашениям. Верующие были в масках и перчатках, соблюдали социальную дистанцию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Из-за неблагоприятной эпидемической обстановки на торжественной службе в храме Христа Спасителя находились всего около 350 прихожан
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Таинство причащения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
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Фото: Global Look Press/Elena Dunn
Традиционно на территории храмов устанавливаются рождественские вертепы, в которых воспроизводится сцена Рождества Христова. На фото: вертеп у Казанского собора в Санкт-Петербурге
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Рождественский вертеп в Петро-Павловском кафедральном соборе в Симферополе
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Богослужения провели в церкви святого Ованнеса Карапета в Екатеринбурге. Армянская Церковь отмечает праздники Рождества и Крещения 6 января
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