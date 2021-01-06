В здании конгресса США полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Полиция Капитолия использует слезоточивый газ для разгона протестующих, которые ворвались в здание Конгресса США, где проходило заседание по утверждению итогов выборов президента, сообщает CBS News в среду, 6 января.

По данным телеканала, протестующие нападают на сотрудников полиции, отказываясь покидать здание Конгресса, в связи с чем правоохранители попросили законодателей использовать противогазы.

Ранее в среду демонстранты ворвались в здание конгресса США. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час.

На митинг в поддержку Трампа в Вашингтоне вышли несколько десятков тысяч человек. Накануне демонстрация сторонников республиканца завершилась столкновениями между протестующими и сотрудниками полиции. По меньшей мере шесть человек были задержаны.

По официальным данным голосования выборщиков, Джо Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.