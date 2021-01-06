Сенатор-демократ обвинил оспаривающих победу Байдена в попытке переворота

Представитель демократов от штата Нью-Йорк в Сенате Конгресса США Чак Шумер обвинил законодателей-республиканцев, которые оспаривают победу Джозефа Байдена на выборах, в поддержке попытки переворота.

«Мы здесь, чтобы увидеть, как действующий вице-президент вскроет конверты и получит новости о вердикте, который уже вынесен. Это торжественное и величественное событие, без сомнений, но это формальность. Конгресс не определяет исход выборов, это делает народ», — сказал Шумер во время выступления в Сенате, трансляцию которого вел NBC News в среду, 6 января.

При этом сенатор подчеркнул, что сегодня будет в очередной раз подтверждено то, что уже «хорошо известно», а именно, что победу на выборах одержал Джо Байден.

«Тем не менее некоторые наши коллеги организовали попытку подорвать и возразить против этих свободных и справедливых выборов. Они в меньшинстве. Они проиграют, они знают это. У них нет доказательств широкомасштабного мошенничества», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что демонстранты ворвались в здание конгресса США, где проходит заседание по утверждению итогов выборов. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час.