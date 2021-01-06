В МИД России заявили о готовности сотрудничать с парламентом Венесуэлы

Россия намерена тесно сотрудничать с вновь избранным составом Национальной ассамблеи Венесуэлы и укреплять отношения. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном 6 января на сайте внешнеполитического ведомства.

«Подтверждаем решимость тесно сотрудничать с дружественной Венесуэлой, ее народом и законными властями. Будем и впредь укреплять отношения стратегического партнерства, которые устойчиво развиваются по многим направлениям, представляющим взаимный интерес», — указала официальный представитель МИДа.

Захарова также указала на важность активизации контактов на межпарламентском уровне. По ее словам, Москва выступает за выстраивание тесного конструктивного взаимодействия палат Федерального собрания с новым составом Нацассамблеи.

При этом она осудила давление Запада на Венесуэлу.

Ранее в этот же день официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано в ходе брифинга заявил, что в объединении не признают легитимность выборов в Венесуэле.

Выборы в парламент страны состоялись 6 января. В высший законодательный орган были выбраны 277 новых депутатов. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуайдо, отказались от участия в голосовании, обвинив власть в нарушениях при подготовке к выборам.

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что результаты выборов в парламент Венесуэлы не будут отражать волю народа, и назвал их фальсификацией и фикцией.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в ответ на слова Помпео назвал его зомби и подчеркнул, что это Соединенные Штаты потерпели неудачу в стране.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что оснований ставить под сомнение легитимность выборов в Венесуэле нет, наблюдатели из России не выявили никаких нарушений.