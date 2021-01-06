Британский посол призвала Запад не допустить победы России в пандемии

Пекин и Москва не должны выйти победителями из пандемии коронавируса. Об этом заявила посол Великобритании в Вашингтоне Карен Пирс в беседе с телеканалом Bloomberg.

31 декабря дипломат выразила мнение, что Соединенное Королевство и США должны объединить усилия, чтобы противостоять стратегическим вызовам со стороны Китая и России в период восстановления мира после пандемии коронавирусной инфекции.

Она обратила внимание на то, что Китай может стать трендсеттером для будущих технологических разработок в такой сфере, как искусственный интеллект, как это было с распространением ядерных технологий в 1950-х годах.

«Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить, что китайские стандарты установились в таких областях, как искусственный интеллект и кибернетика», — отметила Пирс, призвав Запад принять меры, чтобы более открытые общества процветали после пандемии.

Она подчеркнула, что стратегическая конкуренция со стороны Китая и России является серьезным вызовом для западных стран.

В конце декабря глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Запад не смог показать лидерство в борьбе с коронавирусной инфекцией, так как Россия первой создала вакцину от COVID-19. Кроме того, с самого начала наиболее пострадавшие страны ощутили на себе отсутствие реальной солидарности внутри западных структур.