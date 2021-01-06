Телеведущая Лера Кудрявцева заразилась коронавирусом

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в Instagram о положительном тесте на COVID-19.

По ее словам, сначала заболела ее дочь Маша. Предположительно, заразилась коронавирусом девочка на новогодней елке.

Поэтому семья встретила праздник без друзей и родственников. Сейчас девочка выздоравливает.

При этом Кудрявцева отметила, что новогодние каникулы она с семьей собиралась провести в Дубае. Однако проведенный тест на коронавирус перед поездкой оказался положительным. Телеведущая отметила, что болезнь проходит в легкой форме.

Ранее 6 января актер Владимир Долинский рассказал о состоянии госпитализированного с коронавирусом художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского. По его словам, состояние его всё еще тяжелое, он в реанимации.