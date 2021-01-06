Друг рассказал о состоянии госпитализированного с COVID-19 Грачевского

Состояние художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского, у которого обнаружили коронавирус, остается стабильно тяжелым. Об этом заявил «РИА Новости» его друг Владимир Долинский в среду, 6 января.

«Он всё еще в реанимации, у него стабильно тяжелое состояние», — сказал собеседник агентства.

По его словам, о выписке худрука из больницы говорить пока нельзя — он еще болен.

О госпитализации Грачевского стало известно 28 декабря. О том, что у него обнаружили COVID-19, худрук рассказал за неделю до своей госпитализации. Его перевели в реанимацию 31 декабря. В тот же день его супруга Екатерина Белоцерковская сообщила, что муж находится в стабильно тяжелом состоянии.