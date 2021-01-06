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В Иране назвали российскую ракету «Сармат» посланием США

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Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат» является посланием от России к избранному президенту США Джо Байдену. Об этом говорится в статье иранского агентства Akharin Khabar.

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«Сармат» — это своего рода послание о текущих возможностях России и ее военных технологиях прежде всего США и их союзникам в Европе, а также другим странам. Так получилось, что оно совпало по времени с приходом к власти новой администрации в Вашингтоне», — отмечается в материале от 2 января.

Агентство со ссылкой на СМИ пишет, что ракетный комплекс проходит техническое усовершенствование, за которым внимательно следит президент России Владимир Путин.

Подчеркивается, что целью нового ракетного комплекса является преодоление всех существующих на данный момент и перспективных систем противоракетной обороны, а также лишение противника возможности ядерного сдерживания.

В статье говорится, что такое оружие нужно только для применения в реальной ядерной войне, поэтому очевидно его стратегическое, а не тактическое значение. Также указывается, что Россия работает над большим спектром других вооружений, например над беспилотным подводным аппаратом «Посейдон», баллистической ракетой «Кинжал» и лазерным оружием скрытого действия «Пересвет».

4 декабря британский таблоид Express назвал «Сармат» устрашающим. Издание подчеркнуло, что ракета весом 100 т способна переносить 10 больших боеголовок или 16 маленьких

РС-28 «Сармат» — передовая система российского ракетостроения, которая будет нести межконтинентальную баллистическую ракету, на тяжелом жидком топливе. Ракета весит около 200 т. Максимальная дальность полета составляет 18 тыс. км. Новинка будет способна атаковать цели через Северный и Южный полюса, преодолевая системы противоракетной обороны.

Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода» (по классификации НАТО — «Сатана», РС-20В).

Ракета должна заступить на боевое дежурство в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2022 году.

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