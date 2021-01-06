Юморист Рожков устроился парковщиком и заливщиком катков

Участник телешоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков рассказал, что устроился парковщиком и заливщиком катков. Об этом он сообщил в среду, 6 января, в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что пока не собирается возвращаться к творческой карьере.

«Сейчас парковщиком работаю, в подвале мою машины, чищу парковки. Эта работа приносит мне гораздо больше удовольствия и в финансовом плане очень нравится. Всё время на свежем воздухе. Надоело мне это — душные залы, а тут воздух чистый, вода струится, лед прозрачный — прекрасная работа. Счастье, а не работа», — привели его слова на портале радиостанции.

Юморист также выложил видео на своей странице в Instagram, где рассказывает, как осваивает новые профессии.

В начале сентября 2020 года Рожков признался, что пандемия коронавирусной инфекции вынудила его устроиться на подработку электриком. Он уточнил, что по специальности он является электромонтером третьего разряда.