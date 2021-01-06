Москвичам пообещали морозную погоду и снег на Рождество

В московском регионе на Рождество прогнозируется умеренная морозная погода со снегом. Об этом в среду, 6 января, сообщили в пресс-службе Росгидромета.

«7 января в Москве и области облачно, ночью пройдет небольшой снег, температура понизится в Москве до 6–8 градусов мороза, по области — до минус 10», — приводит сообщение синоптиков «Интерфакс».

Днем в Москве пройдет снег, температура составит около минус 5 градусов, в Подмосковье — до минус 8. Скорость ветра составит 5–10 м/с, на дорогах ожидается гололедица.

В последующие дни сохранятся похожие погодные условия с незначительным понижением температуры и возможными осадками в виде снега.

При этом 7 января 2020 года в столице ночные температуры не достигли даже –1 градуса. Рекордно теплым праздник оказался в 2007 году, когда столбики термометров зафиксировались на отметке в 0,9 градуса выше нуля, и в 2018-м, когда температура была равна +3,5 градуса, что стало абсолютным максимумом за 140-летнюю историю метеонаблюдений.

Самым холодным Рождество стало в 2017 году, когда температура упала почти до минус 30 градусов.

По словам метеорологов, высота снежного покрова в праздник обычно достигает примерно 25 см. Снега не наблюдалось только в 2007 году, самый высокий снежный покров — в 2002 году, он достиг 41 см. В остальное время отмечалось как минимум 1–2 см снега.

Накануне, 5 января, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ряде российских регионов ожидается «весенняя погода». В частности, в Крыму и на черноморском побережье температура превысит климатическую норму на 6–7 градусов. В Симферополе и Севастополе температура днем будет около +15 градусов, а ночью +7…+10 градусов.