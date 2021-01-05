Вильфанд рассказал о «весенней погоде» в некоторых регионах России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, что в ближайшие дни в ряде российских регионов ожидается «весенняя погода».

Так, температура выше климатической нормы на 6-7 градусов ожидается в Крыму и на Черноморском побережье. В Симферополе и Севастополе температура днем будет около +15 градусов, а ночью +7…+10 градусов.

В Краснодарском крае и Сочи дневная температура будет достигать +16…+17 градусов, что на 6-7 градусов выше климатической нормы, пишет ТАСС во вторник, 5 января.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра назвал регионы, в которых в ближайшие дни следует ожидать погодных аномалий.