В Польше выбрали ведущее слово 2020 года

Лингвисты Варшавского университета в Польше выбрали «Слово года 2020». Результаты исследования опубликованы на сайте университета.

По результатам опроса, ведущим словом 2020 года стал «коронавирус». В исследовании приняли участие как обычные интернет-пользователи, так и лингвисты. Всего в нем поучаствовали 18 тыс. человек.

Участникам опроса предложили выбрать слова, которые чаще всего использовались за прошедший год. В список попали 34 слова. Слово «коронавирус» набрало 1753 голоса респондентов. Второе место заняло слово «женщина» с 1516 голосами, тройку лидером замыкает слово «апостасия», оно набрало 1454 голоса.

В десятку лидеров вошли также слова «локдаун», «COVID», «пандемия», «аборт», «забастовка», «карантин» и «удаленка», привели данные опроса на портале университета 5 января.

Профессора ведущих польских университетов, которые вошли в состав экспертной комиссии, выбрали в тройку лидеров: «коронавирус», «женщина», «пандемия». Кроме того, в список лингвистов вошли слова «медик», «вакцина», «ЛГБТ».

Во время голосования респонденты также выбрали слова десятилетия. Участники опроса остановили свой выбор на выражении «500+», что означает программу правительства Польши по поддержке семей с детьми. Она предполагает выплату в размере 500 злотых (более $134) на каждого ребенка в семье каждый месяц.

В середине декабря 2020 года в Японии выбрали иероглиф года, который символизирует ситуацию в мире за год. Символом прошедшего года стал иероглиф «тесный». Выбор связан с рекомендациями избегать тесных пространств, скопления людей и близких контактов с людьми в связи с распространением COVID-19.